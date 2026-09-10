SAGAN AUDIARD L’INCORRIGIBLE IMPERTINENCE THÉÂTRE LE FIL À PLOMB Toulouse
jeudi 24 décembre 2026 · THÉÂTRE LE FIL À PLOMB · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
SAGAN AUDIARD L’INCORRIGIBLE IMPERTINENCE
THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 25 – 25 – 30 EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-24 21:00:00
fin : 2026-12-24 22:00:00
Date(s) :
2026-12-24
Délicatesse et élégance chez Françoise Sagan, précision de la formule mordante avec Michel Audiard…
Ces deux amoureux des histoires et des mots ont contribué à la richesse de la littérature du 20e siècle avec leurs romans, films, chroniques, essais, théâtre…
Nathalie Pagnac et Frédéric Cyprien vous proposent, au travers d’interviews et d’extraits de leurs œuvres, d’aller à la rencontre de ces deux âmes excessives souvent, tourmentées parfois, pleines d’humour toujours.
Audiard glissera d’ailleurs ce clin d’œil à la jeune romancière dans Les Tontons flingueurs, suite au succès de Bonjour tristesse
Et bien, les génies se baladent pas pieds nus figure toi, hein !
Et Sagan ? 25 .
THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 99 77 administration@theatrelefilaplomb.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Delicacy and elegance in Françoise Sagan’s work, precision in Michel Audiard’s biting wit?
L’événement SAGAN AUDIARD L’INCORRIGIBLE IMPERTINENCE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Trajectoire vers l’Emploi, Médiathèque des Izards, Toulouse 10 septembre 2026
- Réplique(s) et variations institut supérieur des arts et du design de Toulouse Toulouse 10 septembre 2026
- ILYUN BÛRKEV (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse 10 septembre 2026
- TENTATIVE DE RÉUNIFICATION CORÉENNE PAR L’AMOUR, LA CARESSE… ET L’ARGENT ! Place Toulouse 10 septembre 2026
- ECHO JAZZ LE TAQUIN Toulouse 10 septembre 2026