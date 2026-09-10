SAGAN AUDIARD L’INCORRIGIBLE IMPERTINENCE THÉÂTRE LE FIL À PLOMB Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

SAGAN AUDIARD L’INCORRIGIBLE IMPERTINENCE

THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – 30 EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-24 21:00:00

fin : 2026-12-24 22:00:00

Date(s) :

2026-12-24

Délicatesse et élégance chez Françoise Sagan, précision de la formule mordante avec Michel Audiard…

Ces deux amoureux des histoires et des mots ont contribué à la richesse de la littérature du 20e siècle avec leurs romans, films, chroniques, essais, théâtre…

Nathalie Pagnac et Frédéric Cyprien vous proposent, au travers d’interviews et d’extraits de leurs œuvres, d’aller à la rencontre de ces deux âmes excessives souvent, tourmentées parfois, pleines d’humour toujours.

Audiard glissera d’ailleurs ce clin d’œil à la jeune romancière dans Les Tontons flingueurs, suite au succès de Bonjour tristesse

Et bien, les génies se baladent pas pieds nus figure toi, hein !

Et Sagan ? 25 .

THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 99 77 administration@theatrelefilaplomb.fr

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English :

Delicacy and elegance in Françoise Sagan’s work, precision in Michel Audiard’s biting wit?

L’événement SAGAN AUDIARD L’INCORRIGIBLE IMPERTINENCE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE