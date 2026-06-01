Sahab Festival | Carte-blanche aux Chichas de la pensée, La Gaîté Lyrique, Paris

Sahab Festival | Carte-blanche aux Chichas de la pensée Vendredi 5 juin, 17h30 La Gaîté Lyrique Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T17:30:00+02:00 – 2026-06-05T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T17:30:00+02:00 – 2026-06-05T21:00:00+02:00

Dans le cadre du Sahab Festival, Le programme artistique des Chichas de la pensée propose une carte-blanche, avec un hommage à la diplomate palestinienne Leïla Shahid, décédée en février 2026, à partir d’un texte du dramaturge Mohamed El Khatib. Cette rencontre à la fois intime et poétique sera suivie de la projection du film With Hasan in Gaza, en présence de son réalisateur Kamal Aljafari, dans l’auditorium de la Gaîté Lyrique.

17h30-18h45 : Hommage à Leila Shahid

19h-21h : Projection de Kamal Aljafari

Les 5 et 6 juin 2026, la Gaîté Lyrique accueille le Sahab Festival, un rendez-vous dédié à la scène artistique contemporaine palestinienne. Initié en 2021 par le collectif Hawaf, Sahab réunit artistes, chercheur·euses et différentes initiatives palestiniennes. Avec une programmation pluridisciplinaire, le Sahab Festival souhaite créer un espace de réflexion autour des enjeux de mémoire, d’imagination et de solidarités artistiques, affirmant la place de l’art comme résistance à l’effacement, et promesse d’avenir.

La Gaîté Lyrique 3b Rue Papin, 75003 Paris, France Paris 75003 Quartier des Arts-et-Métiers Paris Île-de-France 33184744900 https://gaite-lyrique.net [{« type »: « link », « value »: « https://www.gaite-lyrique.net/agenda/2026/sahab-festival/ »}] [{« link »: « https://www.gaite-lyrique.net/agenda/2026/sahab-festival/ »}, {« link »: « https://sahabprojects.org/ »}] La Gaîté Lyrique, lieu culturel de la Ville de Paris, entend répondre à l’urgence culturelle, sociale, démocratique et climatique. Avec le projet Fabrique de l’époque, entre création et engagement, elle invite à passer de l’idée à l’action, tous et toutes rassemblées autour d’un concert, d’une table ronde, d’un verre, d’une performance, d’un atelier ou d’une projection. La Gaîté Lyrique est un lieu ouvert au quotidien pour accompagner une nouvelle génération de talents, décloisonner les pratiques et les publics, et ainsi construire de nouveaux récits à échelle européenne. Main dans la main avec les artistes, les activistes, les penseurs et penseuses, les acteurs et actrices du changement, la Gaîté Lyrique – Fabrique de l’époque propose de nouvelles façons de créer et d’agir ensemble.

Dans le cadre du [Sahab Festival](https://www.gaite-lyrique.net/agenda/2026/sahab-festival/), Le programme artistique des Chichas de la pensée propose une carte-blanche, avec un hommage à la Leïla en…

© Kamal Aljafari, With Hasan In Gaza, 2025