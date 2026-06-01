Sahab Festival | Programmation de courts-métrages, imaginée par Lina Soualem, La Gaîté Lyrique, Paris

Sahab Festival | Programmation de courts-métrages, imaginée par Lina Soualem Samedi 6 juin, 17h30 La Gaîté Lyrique Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T17:30:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:30:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00

Dans le cadre du Sahab Festival, la réalisatrice Lina Soualem a conçu un programme de courts-métrages associant des œuvres cinématographiques et des œuvres d’art. Ce qu’elles ont en commun : elles sont toutes créées par des artistes et cinéastes palestinien·nes, qui s’affranchissent des formes classiques de narration pour inventer leurs propres langages et ouvrir de nouveaux horizons. Ces films nous font traverser toute la Palestine, de Gaza à Haïfa, de Hébron à Jérusalem, en passant par Tibériade et racontent des histoires de vies marquées par l’oppression, la déshumanisation, l’effacement. Ces récits doivent être vus pour ce qu’ils apportent à notre compréhension du monde. Ils agissent comme un miroir, offrant des réflexions sur la colonisation, le déplacement, l’exil, la résistance et la mémoire, où la joie et l’humour deviennent aussi des formes de résistance.

Avec : Faiza Al Afifi, Shayma’ Awawdeh, Mona Benyamin, Mahdi Fleifel, Jumana Manna, Rehab Nazzal, Theo Panagopoulos, Basma al-Sharif, Larissa Sansour, Lina Soualem, Elia Suleiman, Oraib Toukan

Plus d’informations sur le site de la Gaîté Lyrique

Les 5 et 6 juin 2026, la Gaîté Lyrique accueille le Sahab Festival, un rendez-vous dédié à la scène artistique contemporaine palestinienne. Initié en 2021 par le collectif Hawaf, Sahab réunit artistes, chercheur·euses et différentes initiatives palestiniennes. Avec une programmation pluridisciplinaire, le Sahab Festival souhaite créer un espace de réflexion autour des enjeux de mémoire, d’imagination et de solidarités artistiques, affirmant la place de l’art comme résistance à l’effacement, et promesse d’avenir.

La Gaîté Lyrique 3b Rue Papin, 75003 Paris, France Paris 75003 Quartier des Arts-et-Métiers Paris Île-de-France 33184744900 https://gaite-lyrique.net [{« type »: « link », « value »: « https://www.gaite-lyrique.net/agenda/2026/sahab-festival/ »}] [{« link »: « https://www.gaite-lyrique.net/agenda/2026/sahab-festival/ »}, {« link »: « https://sahabprojects.org/ »}] La Gaîté Lyrique, lieu culturel de la Ville de Paris, entend répondre à l’urgence culturelle, sociale, démocratique et climatique. Avec le projet Fabrique de l’époque, entre création et engagement, elle invite à passer de l’idée à l’action, tous et toutes rassemblées autour d’un concert, d’une table ronde, d’un verre, d’une performance, d’un atelier ou d’une projection. La Gaîté Lyrique est un lieu ouvert au quotidien pour accompagner une nouvelle génération de talents, décloisonner les pratiques et les publics, et ainsi construire de nouveaux récits à échelle européenne. Main dans la main avec les artistes, les activistes, les penseurs et penseuses, les acteurs et actrices du changement, la Gaîté Lyrique – Fabrique de l’époque propose de nouvelles façons de créer et d’agir ensemble.

Dans le cadre du [Sahab Festival,](https://www.gaite-lyrique.net/agenda/2026/sahab-festival/) la réalisatrice Lina Soualem a conçu un programme de courts-métrages associant des œuvres et des œuvres :…

© Mona Benyamin, Moonscape, 2020