Sailorz Holaen Sunset Tour Emeraude Cinéma Dinard
Sailorz Holaen Sunset Tour Emeraude Cinéma Dinard jeudi 23 juillet 2026.
Dinard
Sailorz Holaen Sunset Tour
Emeraude Cinéma 2 Boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Cet été, le Sailorz Film Festival s’associe à Hoalen pour vous proposer une expérience unique au coucher du soleil. Ne choisissez plus entre la voile et la glisse nous réunissons le meilleur des deux mondes à travers une sélection de films de mer à couper le souffle.
Des films inédits des histoires de mer inspirantes, engagées, de la course au large, de la voile de l’extrême, et des portraits de passionnés.
L’esprit sunset une ambiance chaleureuse pour prolonger les journées d’été en communauté, autour d’une passion commune.
Lieu Emeraude Cinéma Dinard
Programmation à venir !
Réservation sur sailorzfilmfestival.com .
Emeraude Cinéma 2 Boulevard Albert 1er Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 17 93
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English :
L’événement Sailorz Holaen Sunset Tour Dinard a été mis à jour le 2026-06-16 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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