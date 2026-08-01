Saint Amand de Coly fête le 15 août Le bourg Coly-Saint-Amand
samedi 15 août 2026 · Le bourg · Coly-Saint-Amand
Informations pratiques
Coly-Saint-Amand
Saint Amand de Coly fête le 15 août
Le bourg Dans le village Coly-Saint-Amand Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Messe, cors de chasse, concours de dessin, repas (sur réservation), jeux de kermesse, chasse au trésor, bal trad. Entrée libre
Au programme
Matin
Messe, cors de chasse, inscription au concours de dessin, toast mairie, repas convivial( 25€, sur réservation).
Menu du repas soupe, melon et jambon de pays, confit de canard et ses petits légumes, salade et fromage, tarte aux fruits, café offert
Après-midi
Jeux de kermesse. Chasse au trésor géante à 16h (à partir de 6 ans) Rendez-vous à l’accueil du Patrimoine
20h Bal Trad au séchoir .
Le bourg Dans le village Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 98 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Saint Amand de Coly fête le 15 août
Mass, hunting horns, drawing contest, meals (by reservation), fairground games, treasure hunt, traditional dance. Free admission
L’événement Saint Amand de Coly fête le 15 août Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
À voir aussi à Coly-Saint-Amand (Dordogne)
- Marché des producteurs de pays à Coly-St-Amand Coly-Saint-Amand 11 août 2026
- Spectacle immersif Choeur de lumières Le bourg Coly-Saint-Amand 13 août 2026
- Bal Trad Séchoir à tabac Coly-Saint-Amand 15 août 2026
- Marché des producteurs de pays à Coly-St-Amand Coly-Saint-Amand 18 août 2026
- Savoir-faire au rendez-vous atelier le fil à la patte Coly-Saint-Amand 19 août 2026