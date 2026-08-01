Saint Amand de Coly fête le 15 août Le bourg Coly-Saint-Amand

Informations pratiques

Coly-Saint-Amand

Saint Amand de Coly fête le 15 août

Le bourg Dans le village Coly-Saint-Amand Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Messe, cors de chasse, concours de dessin, repas (sur réservation), jeux de kermesse, chasse au trésor, bal trad. Entrée libre

Au programme

Matin

Messe, cors de chasse, inscription au concours de dessin, toast mairie, repas convivial( 25€, sur réservation).

Menu du repas soupe, melon et jambon de pays, confit de canard et ses petits légumes, salade et fromage, tarte aux fruits, café offert

Après-midi

Jeux de kermesse. Chasse au trésor géante à 16h (à partir de 6 ans) Rendez-vous à l’accueil du Patrimoine

20h Bal Trad au séchoir .

Le bourg Dans le village Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 98 92

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English : Saint Amand de Coly fête le 15 août

Mass, hunting horns, drawing contest, meals (by reservation), fairground games, treasure hunt, traditional dance. Free admission

L’événement Saint Amand de Coly fête le 15 août Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère