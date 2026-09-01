Informations pratiques

Montpellier

SAINT-CHARLES DE L’HÔPITAL AUX CLINIQUES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Quai des Tanneurs Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

L’hôpital Saint-Charles, aujourd’hui Maison des Choeurs et résidence de standing, fait partie des grandes installations qui ont contribué à la notoriété de Montpellier en termes de médecine. Il a vu les grands noms fouler ses allées, de la chapelle aux cliniques

Sur réservation obligatoire

Construit entre 1932 et 1939 afin d’agrandir le complexe Saint-Charles voisin, cet hôpital-bloc est conçu par les architectes Paul Pelletier et Arthur Teisseire.

Typique de l’Art déco des années 1930, il possède deux grandes verrières ainsi qu’un double panneau de bas-reliefs sculpté par Joachim Costa. Il ferme dans les années 1990 et est depuis réhabilité en résidences privées.

45 min

samedi 19 septembre 2026

Créneaux

10h / 11h / 12h /14h /15h /16h /17h

RDV 300 Rue Auguste Broussonet .

Quai des Tanneurs Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

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English : SAINT-CHARLES DE L’HÔPITAL AUX CLINIQUES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

The Saint-Charles hospital, now a Choir House and a luxury residence, is one of the great facilities that have contributed to the reputation of Montpellier in terms of medicine. It has seen the great names walk its paths, from the chapel to the clinics

L’événement SAINT-CHARLES DE L’HÔPITAL AUX CLINIQUES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 OT MONTPELLIER