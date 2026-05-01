Saint-Denis en fête Saint-Denis-des-Murs
Saint-Denis en fête Saint-Denis-des-Murs samedi 9 mai 2026.
Saint-Denis-des-Murs
Saint-Denis en fête
Salle Polyvalente Saint-Denis-des-Murs Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-10 02:00:00
Date(s) :
2026-05-09 2026-05-10
Saint-Denis en fête pendant un week-end
Samedi: 14h concours de pétanque 18h animation danses
20h repas entrecôte 22h concert les Vikings
Dimanche 9h Marché de producteurs Randonnée Animation Gym Concours de Dessin Enfants Restauration
14h Animation Foot au City Park Dictée pour adolescents et Adultes
Structure Gonflable Gratuite
Buvette sur les deux Jours. .
Salle Polyvalente Saint-Denis-des-Murs 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 06 34 74 dominique.bienert@orange.fr
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English : Saint-Denis en fête
L’événement Saint-Denis en fête Saint-Denis-des-Murs a été mis à jour le 2026-04-21 par Terres de Limousin
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