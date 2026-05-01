Saint-Denis-des-Murs

Saint-Denis en fête

Salle Polyvalente Saint-Denis-des-Murs Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-10 02:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-10

Saint-Denis en fête pendant un week-end

Samedi: 14h concours de pétanque 18h animation danses

20h repas entrecôte 22h concert les Vikings

Dimanche 9h Marché de producteurs Randonnée Animation Gym Concours de Dessin Enfants Restauration

14h Animation Foot au City Park Dictée pour adolescents et Adultes

Structure Gonflable Gratuite

Buvette sur les deux Jours. .

Salle Polyvalente Saint-Denis-des-Murs 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 06 34 74 dominique.bienert@orange.fr

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English : Saint-Denis en fête

L’événement Saint-Denis en fête Saint-Denis-des-Murs a été mis à jour le 2026-04-21 par Terres de Limousin