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Saint-Denis en fête Saint-Denis-des-Murs

Saint-Denis en fête Saint-Denis-des-Murs

Saint-Denis en fête Saint-Denis-des-Murs samedi 9 mai 2026.

Adresse : Salle Polyvalente

Ville : 87400 Saint-Denis-des-Murs

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Saint-Denis-des-Murs

Saint-Denis en fête

Salle Polyvalente Saint-Denis-des-Murs Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-10 02:00:00

Date(s) :
2026-05-09 2026-05-10

Saint-Denis en fête pendant un week-end
Samedi: 14h concours de pétanque 18h animation danses
20h repas entrecôte 22h concert les Vikings
Dimanche 9h Marché de producteurs Randonnée Animation Gym Concours de Dessin Enfants Restauration
14h Animation Foot au City Park Dictée pour adolescents et Adultes
Structure Gonflable Gratuite
Buvette sur les deux Jours.   .

Salle Polyvalente Saint-Denis-des-Murs 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 06 34 74  dominique.bienert@orange.fr

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English : Saint-Denis en fête

L’événement Saint-Denis en fête Saint-Denis-des-Murs a été mis à jour le 2026-04-21 par Terres de Limousin

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