Saint-Donat fête son prieuré avec l’orgue, Prieuré de Saint Donat, Saint-Donat-sur-l’Herbasse

Informations pratiques

Saint-Donat fête son prieuré avec l’orgue 19 et 20 septembre Prieuré de Saint Donat Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Créer un orgue pour jouer la musique de Bach

L’orgue actuel fut entièrement construit de 1968 à 1971 par le facteur d’orgue Schwenkedel – Lhote. Cette réalisation fut possible grâce à la création d’un festival Bach, chaque été depuis 1962 par des passionnés.

L’orgue a aussi servi, après la dernière guerre, au rapprochement entre les jeunes allemands et français par la mise en place de stages musicaux.

L’organiste Maxime Heintz présente l’orgue lors de plusieurs visites et propose un récital dimanche 20 à 17h.

Prieuré de Saint Donat 26260 Saint-Donat sur l’Herbasse Saint-Donat-sur-l’Herbasse 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Créer un orgue pour jouer la musique de Bach

©Anne Laurent