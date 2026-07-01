Saint-Donat fête son Prieuré, Prieuré de Saint Donat, Saint-Donat-sur-l’Herbasse

Informations pratiques

Saint-Donat fête son Prieuré 19 et 20 septembre Prieuré de Saint Donat Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le prieuré et la chapelle Saint Michel

Les bâtiments de style roman datant du 12e au 17e siècle abritaient un chapitre collégial de chanoines jusqu’à la Révolution. Une seule visite commentée du prieuré aura lieu samedi 19 à 14h.

La chapelle, rarement ouverte, est ornée de décors peints médiévaux rares du 14e siècle.

Sites classés.

Prieuré de Saint Donat 26260 Saint-Donat sur l’Herbasse Saint-Donat-sur-l’Herbasse 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Le prieuré et la chapelle Saint Michel

©Association Patrimoine Herbasse