Saint-Donat fête son prieuré par des expositions, Prieuré de Saint Donat, Saint-Donat-sur-l’Herbasse

Informations pratiques

Saint-Donat fête son prieuré par des expositions 19 et 20 septembre Prieuré de Saint Donat Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Objets sacrés

La paroisse propose une exposition d’objets d’arts sacrés appartenant à la paroisse, dans ses salles sous le cloître.

Festival Bach

Le Centre Musical International propose de découvrire l’histoire photographique du festival Bach dans la salle Henri Lémonon.

Artistes locaux

Le Centre de Création Artistique expose des oeuvres de ses adhérents dans le Palais Delphinal.

Prieuré de Saint Donat 26260 Saint-Donat sur l’Herbasse Saint-Donat-sur-l’Herbasse 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Objets sacrés

©Anne Laurent