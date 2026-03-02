Saint-Gilles au temps des Croisades Rendez-vous place Frédéric Mistral Saint-Gilles
Place Frédéric Mistral Saint-Gilles Gard
Mardi 2026-04-07 11:00:00
2026-09-29 12:30:00
2026-04-07
Située au carrefour de voies religieuses et commerciales majeures, Saint-Gilles connut du 11e au 13e siècle un âge d’or économique, spirituel et culturel.
Situated at the crossroads of major religious and commercial routes, Saint-Gilles enjoyed an economic, spiritual and cultural golden age from the 11th to the 13th century.
