Saint-Gilles au temps des Croisades Rendez-vous place Frédéric Mistral Saint-Gilles

Saint-Gilles au temps des Croisades

Rendez-vous place Frédéric Mistral Place Frédéric Mistral Saint-Gilles Gard

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-07 11:00:00

fin : 2026-09-29 12:30:00

Date(s) :

2026-04-07

Située au carrefour de voies religieuses et commerciales majeures, Saint-Gilles connut du 11e au 13e siècle un âge d’or économique, spirituel et culturel.

.

English :

Situated at the crossroads of major religious and commercial routes, Saint-Gilles enjoyed an economic, spiritual and cultural golden age from the 11th to the 13th century.

