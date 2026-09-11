Saint-Jean-Eudes et sa Cité-jardin, un quartier des années 1920 rue du docteur Payenneville Rouen

Informations pratiques

Rouen

Saint-Jean-Eudes et sa Cité-jardin, un quartier des années 1920

rue du docteur Payenneville Parvis de l’église Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 15:00:00

fin : 2026-11-15 17:00:00

Date(s) :

2026-11-15

Surplombant la ville ancienne, le quartier des Sapins voit apparaître dans les années 1920 une Cité-Jardin accompagnée de divers bâtiments. Avec son architecture et son mobilier, l’église Saint-Jean-Eudes est un chef d’œuvre méconnu de l’Art Déco rouennais.

Dimanche 15 novembre 2026, 15h00

Rendez-vous Parvis de l’église, rue du docteur Payenneville, Rouen

Gratuit. Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/saint-jean-eudes-et-sa-cite-jardin .

rue du docteur Payenneville Parvis de l’église Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Saint-Jean-Eudes et sa Cité-jardin, un quartier des années 1920

L’événement Saint-Jean-Eudes et sa Cité-jardin, un quartier des années 1920 Rouen a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme Rouen tourisme