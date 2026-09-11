Saint-Jean-Eudes et sa Cité-jardin, un quartier des années 1920 rue du docteur Payenneville Rouen
dimanche 15 novembre 2026 · rue du docteur Payenneville · Rouen
Informations pratiques
Rouen
Saint-Jean-Eudes et sa Cité-jardin, un quartier des années 1920
rue du docteur Payenneville Parvis de l’église Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 15:00:00
fin : 2026-11-15 17:00:00
Date(s) :
2026-11-15
Surplombant la ville ancienne, le quartier des Sapins voit apparaître dans les années 1920 une Cité-Jardin accompagnée de divers bâtiments. Avec son architecture et son mobilier, l’église Saint-Jean-Eudes est un chef d’œuvre méconnu de l’Art Déco rouennais.
Dimanche 15 novembre 2026, 15h00
Rendez-vous Parvis de l’église, rue du docteur Payenneville, Rouen
Gratuit. Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/saint-jean-eudes-et-sa-cite-jardin .
rue du docteur Payenneville Parvis de l’église Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
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English : Saint-Jean-Eudes et sa Cité-jardin, un quartier des années 1920
L’événement Saint-Jean-Eudes et sa Cité-jardin, un quartier des années 1920 Rouen a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme Rouen tourisme
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