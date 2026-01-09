Saint-Lô Tattoo Convention Saint-Lô

Saint-Lô Tattoo Convention

Rue Maréchal Juin Saint-Lô Manche

Début : Samedi Samedi 2026-10-03

fin : 2026-10-04

Rendez-vous les 03 et 04 octobre 2026 au haras national de Saint-Lô pour la 3e édition de la Saint-Lô tattoo convention, une édition spéciale Octobre Rose !

Après le succès des deux premières éditions, ils ont souhaité poursuivre dans cette direction en proposant cette année une édition spéciale Octobre Rose, afin de sensibiliser, d’informer et d’éduquer autour de cette maladie qui touche les femmes comme les hommes.

Le tatouage devient un langage, un symbole, un engagement. .

