Saint-Lunaire en marche Randonnée autour de La Richardais La Richardais
lundi 30 novembre 2026 · La Richardais
Informations pratiques
La Richardais
Saint-Lunaire en marche Randonnée autour de La Richardais
Parking de l’église La Richardais Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-30 13:45:00
fin : 2026-11-30
Date(s) :
2026-11-30
Saint-Lunaire en marche propose une randonnée autour de La Richardais.
Rendez-vous parking de l’église de la Richardais (en fait place de la République) à 13h45.
Départ randonnée 14 h.
Parcours 7 km, facile.
Randonneurs occasionnels prévoir 3 € par randonnée. .
Parking de l’église La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 74 17 28 48
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English :
L’événement Saint-Lunaire en marche Randonnée autour de La Richardais La Richardais a été mis à jour le 2026-08-21 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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