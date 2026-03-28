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AGENDA · La Richardais

Saint-Lunaire en marche Randonnée autour de La Richardais La Richardais

lundi 30 novembre 2026 · La Richardais

Informations pratiques

Début
lundi 30 novembre 2026
Fin
lundi 30 novembre 2026
Heure de début
13:45:00
Adresse
Parking de l'église
Ville
35780 La Richardais
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

La Richardais

Saint-Lunaire en marche Randonnée autour de La Richardais

Parking de l’église La Richardais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-30 13:45:00
fin : 2026-11-30

Date(s) :
2026-11-30

Saint-Lunaire en marche propose une randonnée autour de La Richardais.

Rendez-vous parking de l’église de la Richardais (en fait place de la République) à 13h45.

Départ randonnée 14 h.

Parcours 7 km, facile.

Randonneurs occasionnels prévoir 3 € par randonnée.   .

Parking de l’église La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 74 17 28 48 

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English :

L’événement Saint-Lunaire en marche Randonnée autour de La Richardais La Richardais a été mis à jour le 2026-08-21 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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