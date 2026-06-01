Saint-Maur Terre de cheval Saint-Maur
Saint-Maur Terre de cheval Saint-Maur dimanche 14 juin 2026.
Saint-Maur
Saint-Maur Terre de cheval
Saint-Maur Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Préparez-vous à vivre un événement festif et spectaculaire, au rythme du monde équestre.
Des animations, des artisans, du spectacle et une ambiance inoubliable vous attendent à Saint-Maur tout proche de Châteauroux dans l’Indre.
Venez découvrir Saint-Maur Terre de cheval ! L’événement se déroule sur la journée. A partir de 10h village d’artiste, balade à poney, animations pour enfants et l’après-midi spectacles équestre de grande qualité !
Buvette et restauration sur place. .
Saint-Maur 36250 Indre Centre-Val de Loire com.fetes.saint.maur@gmail.com
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English :
Get ready for a festive and spectacular event, to the rhythm of the equestrian world.
Activities, craftsmen, shows and an unforgettable atmosphere await you in Saint-Maur, near Châteauroux in the Indre department.
L’événement Saint-Maur Terre de cheval Saint-Maur a été mis à jour le 2026-06-08 par BERRY
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