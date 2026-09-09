Saint-Michel renouveau, CROUS de Bordeaux, Bordeaux
dimanche 29 novembre 2026 · CROUS de Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
Saint-Michel renouveau Dimanche 29 novembre, 14h30 CROUS de Bordeaux Gironde
3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-29T14:30:00+01:00 – 2026-11-29T16:00:00+01:00
Fin : 2026-11-29T14:30:00+01:00 – 2026-11-29T16:00:00+01:00
Lieu vivant et haut en couleurs, ce quartier est par tradition lié à l’ancien port, à l’artisanat et aux congrégations religieuses. Il mue aujourd’hui avec la rénovation de ses espaces publics et la restauration de son bâti.
Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/448
CROUS de Bordeaux 18 rue du Hamel, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/448 »}]
Balade urbaine
Saint-Michel renouveau © Julie Guiroy – mairie de Bordeaux
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