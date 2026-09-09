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AGENDA · Bordeaux

Saint-Michel renouveau, CROUS de Bordeaux, Bordeaux

dimanche 29 novembre 2026 · CROUS de Bordeaux · Bordeaux

Saint-Michel renouveau, CROUS de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Début
dimanche 29 novembre 2026
Fin
dimanche 29 novembre 2026
Lieu
CROUS de Bordeaux
Adresse
18 rue du Hamel, 33800 Bordeaux
Ville
33800 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)

Saint-Michel renouveau Dimanche 29 novembre, 14h30 CROUS de Bordeaux Gironde

3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-29T14:30:00+01:00 – 2026-11-29T16:00:00+01:00
Fin : 2026-11-29T14:30:00+01:00 – 2026-11-29T16:00:00+01:00

Lieu vivant et haut en couleurs, ce quartier est par tradition lié à l’ancien port, à l’artisanat et aux congrégations religieuses. Il mue aujourd’hui avec la rénovation de ses espaces publics et la restauration de son bâti.  

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/448

CROUS de Bordeaux 18 rue du Hamel, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/448 »}]
Balade urbaine

Saint-Michel renouveau © Julie Guiroy – mairie de Bordeaux

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