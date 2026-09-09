Saint-Michel renouveau, CROUS de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Saint-Michel renouveau Dimanche 29 novembre, 14h30 CROUS de Bordeaux Gironde

3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-29T14:30:00+01:00 – 2026-11-29T16:00:00+01:00

Fin : 2026-11-29T14:30:00+01:00 – 2026-11-29T16:00:00+01:00

Lieu vivant et haut en couleurs, ce quartier est par tradition lié à l’ancien port, à l’artisanat et aux congrégations religieuses. Il mue aujourd’hui avec la rénovation de ses espaces publics et la restauration de son bâti.

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/448

CROUS de Bordeaux 18 rue du Hamel, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/448 »}]

Balade urbaine

Saint-Michel renouveau © Julie Guiroy – mairie de Bordeaux