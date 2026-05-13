Saint-Nazaire, site clunisien, Musée Saint-Nazaire, Bourbon-Lancy

Saint-Nazaire, site clunisien Samedi 23 mai, 14h00 Musée Saint-Nazaire Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Partez à la découverte de l’architecture clunisienne de cette église romane, transformée en musée municipal dès 1911. Aujourd’hui, elle accueille une partie des collections de la ville et bénéficie du label Musée de France depuis 2003.

Musée Saint-Nazaire 1 place du musée bourbon-lancy Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385892323 https://bourbon-lancy.fr/musee-saint-nazaire/

Partez à la découverte de l’architecture clunisienne de cette église romane, transformée en musée municipal dès 1911. Aujourd’hui, elle accueille une partie des collections de la ville et bénéficie…

©Ville de Bourbon-Lancy