Saint-Palais-sur-Mer

Saint-Palais-sur-Livres Mardis des bouquinistes

Place de l’Océan Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 09:00:00

fin : 2026-07-14 19:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-28 2026-08-11 2026-08-17

Saint-Palais-sur-Livres présente Les Mardis des Bouquinistes , trésors d’objets & de livres amassés au fil des années.

.

Place de l’Océan Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 56 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saint-Palais-sur-Livres presents Les Mardis des Bouquinistes , a treasure trove of objects and books collected over the years.

L’événement Saint-Palais-sur-Livres Mardis des bouquinistes Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-17 par Royan Atlantique