Saint-Palais-sur-Livres Mardis des bouquinistes Saint-Palais-sur-Mer
Saint-Palais-sur-Livres Mardis des bouquinistes Saint-Palais-sur-Mer mardi 7 juillet 2026.
Saint-Palais-sur-Mer
Saint-Palais-sur-Livres Mardis des bouquinistes
Place de l’Océan Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 09:00:00
fin : 2026-07-14 19:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-28 2026-08-11 2026-08-17
Saint-Palais-sur-Livres présente Les Mardis des Bouquinistes , trésors d’objets & de livres amassés au fil des années.
.
Place de l’Océan Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 56 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Saint-Palais-sur-Livres presents Les Mardis des Bouquinistes , a treasure trove of objects and books collected over the years.
L’événement Saint-Palais-sur-Livres Mardis des bouquinistes Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-17 par Royan Atlantique
À voir aussi à Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime)
- 20 ans du centre culturel Saint-Palais-sur-Mer 27 juin 2026
- Concert symphonique de l’orchestre Symphonia Rue de l’abbé Fayaud Saint-Palais-sur-Mer 28 juin 2026
- Marché du Terroir Saint-Palais-sur-Mer 29 juin 2026
- Projections de films Vieux clocher Cinéma Michel Legrand Saint-Palais-sur-Mer 30 juin 2026
- Permanence Chapelle des Aviateur Saint-Palais-sur-Mer 1 juillet 2026