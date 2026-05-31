Saint Rambert Ile Barbe le dernier village de Lyon, L’île Barbe, Saint Rambert, Lyon

Saint Rambert Ile Barbe le dernier village de Lyon 19 et 20 septembre L’île Barbe, Saint Rambert Métropole de Lyon

Gratuit pour tous. Début des visites commentées, le samedi à 15h30 et le dimanche à 10h30. Durée 2h. Se présenter 15 mn avant le début de la visite. Nombre de places limitées. Accessibilité PMR sur les 3/4 du parcours.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Le circuit parcouru permet de visiter des sites cachés du grand public.

L’île Barbe, Saint Rambert Place Henri Barbusse 69009 Lyon Lyon 69009 Saint-Rambert Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes http://www.cquartier-saintrambert-ilebarbe.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.cquartier-saintrambert-ilebarbe.fr »}] Petit paradis aux portes de Lyon, l’île Barbe plonge quiconque se promène en son sein dans une atmosphère médiévale. C’est au 3e siècle après J.C que deux ermites, Stephanus et Peregrinus, tentant de fuir les persécutions, se réfugièrent sur l’île, fondant une petite église.

Au Moyen-âge, l’île abrita l’une des plus puissantes abbayes lyonnaises. On peut découvrir les vestiges de l’abbaye au gré des déambulations dans le hameau. Les habitants ont en effet ré-utilisé les matériaux pour leurs propres constructions.

Haut lieu des légendes lyonnaises, l’île Barbe accueille les promeneurs curieux comme elle accueillit jadis les druides et les chrétiens. Bus 31 , 43 : St Rambert – Ile Barbe / Bus 40 : Ile Barbe

Le circuit parcouru permet de visiter des sites cachés du grand public.

© Gilles Berrodier