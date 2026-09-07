Saint-Savin-sur-Gartempe, la Sixtine romane, Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris

Informations pratiques

Saint-Savin-sur-Gartempe, la Sixtine romane 19 et 20 septembre Cité de l’architecture et du patrimoine Paris

Réservation sur place, limité à 24 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez de manière exceptionnelle les peintures murales de la voûte de celle qu’on surnomme la Sixtine romane ! Aujourd’hui exposée dans la bibliothèque Jean-Louis Cohen de la Cité, la copie en volume de la voûte de Saint-Savin-sur-Gartempe permet d’admirer au plus près ces figures dynamiques et fluides, aux couleurs ocres et aux tons pastel si caractéristiques de la peinture murale romane du centre de la France.

Cité de l’architecture et du patrimoine 1 place du Trocadéro 75016 Paris Paris 75016 Paris Île-de-France 01 58 51 52 00 http://citedelarchitecture.fr La Cité de l’architecture & du patrimoine est installée dans le Palais de Chaillot, sur le parvis du Trocadéro et offre un point de vue imprenable sur la tour Eiffel.

L’un des plus grands centres d’architecture au monde qui abrite un musée, une bibliothèque, un auditorium, une école pour architectes, une librairie spécialisée et un restaurant. 22 000m², où il fait bon découvrir, regarder, apprendre, construire, s’amuser…

La Cité propose une expérience inédite : un tour de France des plus belles constructions du Moyen-Âge à nos jours. Maquettes et reproductions grandeur nature ; Un musée de l’architecture en 3D !

Ouverte toute l’année : collections, expositions, visites guidées, activités pour enfants et en familles.

Appréhender l’architecture et mieux connaître le paysage qui nous entoure est à la portée de tous à la Cité.

L’ensemble des programmes sont à retrouver sur citedelarchitecture.fr

Visite commentée de la copie de la voûte de Saint-Savin-sur-Gartempe

© Denys Vinson