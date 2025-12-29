Sainte-Barbe Ault
Sainte-Barbe Ault samedi 28 novembre 2026.
Sainte-Barbe
Grande Rue Ault Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Organisé par l’Association l’Amical des Sapeurs-Pompiers.
Organisé par l’Association l’Amical des Sapeurs-Pompiers. .
Grande Rue Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 17 38 71 38 amicalesapeurspompiersault@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by the Association l’Amical des Sapeurs-Pompiers.
L’événement Sainte-Barbe Ault a été mis à jour le 2025-12-26 par DESTINATION LE TREPORT MERS