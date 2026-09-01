Saison 2026-27 Soirée d’ouverture et Heavy motors Centre Culturel Athanor Guérande

Informations pratiques

Guérande

Saison 2026-27 Soirée d’ouverture et Heavy motors

Centre Culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:30:00

fin : 2026-09-25 20:45:00

Date(s) :

2026-09-25

Une ouverture de saison sur les chapeaux de roues !

Sans permis, on pense toujours ne pas pouvoir aller bien loin… Heavy motors nous offre la possibilité de croire au contraire, à coup de rubans de GRS, d’acrobaties, et d’effets spéciaux presque impressionnants !

Autour de leur voiturette, nos joyeux lurons enchaînent les couacs dans le moteur, le tout en haute couleur fluo, tout droit sortie des années 1980. Convention tuning ou gala de GRS, à vous de juger !

Théâtre de rue / cirque · dès 7 ans

Par la Société Protectrice de Petites Idées

Le spectacle sera précédé par une présentation des spectacles de la saison 26/27 à 18h30, en salle, gratuite sur réservation auprès de la billetterie.

Spectacle joué en extérieur sur le parking d’Athanor .

Centre Culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 73 30 athanor@ville-guerande.fr

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English :

L’événement Saison 2026-27 Soirée d’ouverture et Heavy motors Guérande a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44