Samedis Fermiers aux Prés Verts Ferme Lait Prés Verts Guérande
samedi 12 septembre 2026 · Ferme Lait Prés Verts · Guérande
Informations pratiques
Guérande
Samedis Fermiers aux Prés Verts
Ferme Lait Prés Verts Cannevé Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Rendez-vous à la ferme Lait Prés Verts à Guérande pour découvrir l’élevage des vaches laitières et la transformation du lait en fromages.
Au programme visites commentées de l’exploitation, explication des étapes de fabrication des fromages au lait cru. Jeux de piste, traite des vaches, atelier de fabrication d’un fromage.
Restauration sur place et marché de producteurs locaux.
Organisé par la ferme lait Prés verts et la Chambre d’Agriculture. .
Ferme Lait Prés Verts Cannevé Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 24 85 67 27 leadamien@fermelaitpresverts.fr
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English :
L’événement Samedis Fermiers aux Prés Verts Guérande a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44
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