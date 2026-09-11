Saison culturelle Atelier Masterclass danse Rue de la poste Oloron-Sainte-Marie

Informations pratiques

Oloron-Sainte-Marie

Saison culturelle Atelier Masterclass danse

Rue de la poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 18:00:00

fin : 2026-10-07 20:00:00

Date(s) :

2026-10-07

Avis aux danseuses et danseurs amateurs de notre territoire le temps d’un atelier de découverte et de pratique, venez expérimenter avec un artiste de la compagnie, le processus de création de la pièce D’amour.

Sur inscription. Public ados et adultes pratiquant déjà la danse. Sous réserver d’assister au spectacle d’Amour. .

Rue de la poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 68 mediation.jeliote@hautbearn.fr

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English : Saison culturelle Atelier Masterclass danse

L’événement Saison culturelle Atelier Masterclass danse Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme du Haut-Béarn