[Saison Culturelle] Jubilä Betz

Informations pratiques

Betz

[Saison Culturelle] Jubilä

Place de la Gare Betz Oise

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 20:30:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Cie La Barde Leïla Martial

Dans Jubilä, solo clownesque qui explore les sons tous azimuts, Leïla Martial rassemble toutes les voix en une.

Voici l’appétissante proposition de cette vocaliste de jazz aussi poignante qu’extravagante.

Singulière et multiple, Leïla Martial visite ses territoires intérieurs et en exhume les esprits.

Seule en scène dans sa robe de nymphe et sa couronne embroussaillée, créature antique et joueuse à la fois, l’enfant de Marciac rassemble ses mondes, invoquant Bach au goulot d’une mignonnette, vibrant à son piano toy sur des mémoires enfouies, passant du français à l’anglais et à l’espagnol ou encore à un de ces langages insensés dont elle a le secret…

Elle explose en volutes de timbres imaginaires inouïs, le tout ponctué par des confessions.

Ma voix est un archipel. J’y ai tous les âges, j’y parle toutes les langues et y raconte des histoires sans paroles .

Leïla Martial nous plonge dans le bain des émotions avec une spontanéité rare !

Leïla Martial, magicienne extravagante et poignante, un peu clown un peu funambule qui sait passer de la douleur la plus pressante à de grands éclats de joie libérateurs… Télérama

Sacrée Artiste vocale aux Victoires du Jazz 2026

Chant, interprétation Leïla Martial

Création son Alex Verbiese, Arthur Ower, Paul Boulier (en alternance)

Création lumière Adrian Noguera Incardona ou Nina Masseboeuf (en alternance)

Regard extérieur Marine Mane

Complicité chorégraphique Claire Lamothe

️ Vendredi 6 novembre

20h30

Salle polyvalente Place de la gare Betz

À partir de 12 ans

10€ / 5€

Cie La Barde Leïla Martial

Dans Jubilä, solo clownesque qui explore les sons tous azimuts, Leïla Martial rassemble toutes les voix en une.

Voici l’appétissante proposition de cette vocaliste de jazz aussi poignante qu’extravagante.

Singulière et multiple, Leïla Martial visite ses territoires intérieurs et en exhume les esprits.

Seule en scène dans sa robe de nymphe et sa couronne embroussaillée, créature antique et joueuse à la fois, l’enfant de Marciac rassemble ses mondes, invoquant Bach au goulot d’une mignonnette, vibrant à son piano toy sur des mémoires enfouies, passant du français à l’anglais et à l’espagnol ou encore à un de ces langages insensés dont elle a le secret…

Elle explose en volutes de timbres imaginaires inouïs, le tout ponctué par des confessions.

Ma voix est un archipel. J’y ai tous les âges, j’y parle toutes les langues et y raconte des histoires sans paroles .

Leïla Martial nous plonge dans le bain des émotions avec une spontanéité rare !

Leïla Martial, magicienne extravagante et poignante, un peu clown un peu funambule qui sait passer de la douleur la plus pressante à de grands éclats de joie libérateurs… Télérama

Sacrée Artiste vocale aux Victoires du Jazz 2026

Chant, interprétation Leïla Martial

Création son Alex Verbiese, Arthur Ower, Paul Boulier (en alternance)

Création lumière Adrian Noguera Incardona ou Nina Masseboeuf (en alternance)

Regard extérieur Marine Mane

Complicité chorégraphique Claire Lamothe

️ Vendredi 6 novembre

20h30

Salle polyvalente Place de la gare Betz

À partir de 12 ans

10€ / 5€ .

Place de la Gare Betz 60620 Oise Hauts-de-France

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English :

Cie La Barde? Le%EFla Martial

In *Jubil%E4*, a clown-style solo performance that explores sounds in every direction, Le%EFla Martial brings all voices together into one.

Here is the enticing offering from this jazz vocalist, as poignant as she is extravagant.

Unique and multifaceted, Le%EFla Martial explores her inner realms and unearths the spirits within.

Alone on stage in her nymph-like dress and tangled crown—a creature both ancient and playful—the child of Marciac brings her worlds together, invoking Bach from the neck of a miniature bottle, vibrating on her toy piano over buried memories, shifting from French to English and Spanish—or even to one of those nonsensical languages known only to her?

She bursts forth in swirls of unprecedented, imaginary timbres, all punctuated by confessions.

“My voice is an archipelago. I am every age there, I speak every language there, and I tell stories without words.”

Le%EFla Martial plunges us into a whirlwind of emotions with rare spontaneity!

%AB Le%EFla Martial, an extravagant and poignant magician—part clown, part tightrope walker—who knows how to transition from the most pressing pain %E0 to great bursts of liberating joy? %BB T%E9l%E9rama

Awarded “Vocal Artist” at the 2026 Victoires du Jazz

Vocals, performance: Le%EFla Martial

Sound design: Alex Verbiese, Arthur Ower, Paul Boulier (alternating)

Lighting Design: Adrian Noguera Incardona or Nina Masseboeuf (alternating)

External Perspective: Marine Mane

Choreographic Collaborator: Claire Lamothe

?? Friday, November 6

? 8:30 p.m.

? Multipurpose Hall Place de la Gare Betz

%C0 Ages 12 and up

? 10? / 5?

L’événement [Saison Culturelle] Jubilä Betz a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme du Pays de Valois