Saison culturelle La ferme des animaux Compagnie La Fleur du Boucan d’après l’œuvre de George Orwell Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie

Saison culturelle La ferme des animaux Compagnie La Fleur du Boucan d’après l’œuvre de George Orwell Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie mercredi 20 mai 2026.

Saison culturelle La ferme des animaux Compagnie La Fleur du Boucan d’après l’œuvre de George Orwell

Rue de la Poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

La compagnie La Fleur du Boucan a choisi de revisiter avec malice le roman La Ferme des animaux de George Orwell, en disséquant les mécanismes du pouvoir et les rapports de force qui constituent la vie en société.

Dans un univers de cuisine de campagne autour d’une table, d’un vieux buffet et de quelques bottes de pailles, un narrateur et une narratrice viennent nous raconter cette histoire en utilisant de simples ustensiles les objets s’animent, les personnages apparaissent et l’espace se transforme en un véritable champ de bataille politique.

Sans vraiment le voir venir, on glisse du rire vers l’effroi et de l’utopie vers la dictature.

Cette adaptation a été travaillée pour être accessible aux plus jeunes à partir de 8 ans pour eux, le spectacle vivant reste le meilleur outil pour offrir matière à penser, à échanger et à se réinventer ! Et pour nous aussi ! Bravo.

Dès 8 ans. .

Rue de la Poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 68 jeliote@hautbearn.fr

English : Saison culturelle La ferme des animaux Compagnie La Fleur du Boucan d’après l’œuvre de George Orwell

German : Saison culturelle La ferme des animaux Compagnie La Fleur du Boucan d’après l’œuvre de George Orwell

Italiano :

Espanol : Saison culturelle La ferme des animaux Compagnie La Fleur du Boucan d’après l’œuvre de George Orwell

L’événement Saison culturelle La ferme des animaux Compagnie La Fleur du Boucan d’après l’œuvre de George Orwell Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-07-30 par Office de Tourisme du Haut-Béarn