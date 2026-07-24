[Saison Culturelle] L’affaire Finger Péroy-les-Gombries

Informations pratiques

Péroy-les-Gombries

[Saison Culturelle] L’affaire Finger

25 Rue de la ville Péroy-les-Gombries Oise

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 15:00:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Roizizo Théâtre

Une enquête où les objets parlent et les souvenirs prennent vie, une fable drôle et émouvante qui chatouille l’imagination autant que les zygomatiques.

En retrouvant un vieil appareil à cassettes, un homme plonge dans son musée intime et fait resurgir une enquête qu’avait menée son grand-père, capitaine de gendarmerie, trente ans plus tôt…

Il y a quelque chose des frères Coen dans cette histoire entre polar et poésie ce n’est pas le crime qui fascine mais les personnages qui l’entourent, drôles, fragiles, profondément humains.

Grâce à l’inventivité de son théâtre d’objets, le conteur Gildwen Peronno fait vivre ces personnages miniatures, recréant tout un village en quelques gestes. Chaque scène est un tableau mouvant, entre gros plans intimes et vues panoramiques de souvenirs flous.

Entre passé recomposé et scènes cocasses, l’enquête se métamorphose alors en un voyage sensible et absurde.

Écriture, interprétation Gildwen Peronno

Regard extérieur Marina Le Guennec

️ Mercredi 30 septembre

10h30 & 15h

Salle multifonction 25 rue de la ville

Péroy-les-Gombries

À partir de 7 ans

Roizizo Théâtre

Une enquête où les objets parlent et les souvenirs prennent vie, une fable drôle et émouvante qui chatouille l’imagination autant que les zygomatiques.

En retrouvant un vieil appareil à cassettes, un homme plonge dans son musée intime et fait resurgir une enquête qu’avait menée son grand-père, capitaine de gendarmerie, trente ans plus tôt…

Il y a quelque chose des frères Coen dans cette histoire entre polar et poésie ce n’est pas le crime qui fascine mais les personnages qui l’entourent, drôles, fragiles, profondément humains.

Grâce à l’inventivité de son théâtre d’objets, le conteur Gildwen Peronno fait vivre ces personnages miniatures, recréant tout un village en quelques gestes. Chaque scène est un tableau mouvant, entre gros plans intimes et vues panoramiques de souvenirs flous.

Entre passé recomposé et scènes cocasses, l’enquête se métamorphose alors en un voyage sensible et absurde.

Écriture, interprétation Gildwen Peronno

Regard extérieur Marina Le Guennec

️ Mercredi 30 septembre

10h30 & 15h

Salle multifonction 25 rue de la ville

Péroy-les-Gombries

À partir de 7 ans .

25 Rue de la ville Péroy-les-Gombries 60440 Oise Hauts-de-France

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English :

Roizizo Theater

A mystery in which objects speak and memories come to life—a funny and moving fable that tickles the imagination as much as it tickles the funny bone.

Upon finding an old cassette player, a man delves into his private museum and dredges up an investigation his grandfather—a gendarmerie captain—had conducted thirty years earlier.

There’s something of the Coen brothers in this story, which straddles the line between crime thriller and poetry: it’s not the crime itself that fascinates, but the characters surrounding it—funny, fragile, and deeply human.

Thanks to the inventiveness of his object theater, storyteller Gildwen Peronno brings these miniature characters to life, recreating an entire village with just a few gestures. Each scene is a moving tableau, shifting between intimate close-ups and panoramic views of hazy memories.

Between reconstructed flashbacks and comical scenes, the investigation transforms into a sensitive and absurd journey.

Written and performed by: Gildwen Peronno

Outside perspective: Marina Le Guennec

?? Wednesday, September 30

? 10:30 a.m. & 3:00 p.m.

? Multipurpose Hall 25 rue de la ville

Péroy-les-Gombries

%C0ges 7 and up

L’événement [Saison Culturelle] L’affaire Finger Péroy-les-Gombries a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Pays de Valois