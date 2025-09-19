Saison culturelle les Automnales #11 Festival Bulles #9 Bulles & Cie Labenne

Du 12 au 14 juin, la commune accueillera la 9ème édition du festival Bulles et Cie.

Ce festival marque la fin de la saison culturelle. Pendant 3 jours, des troupes composées d’enfants, d’adolescents et d’adultes monteront sur scène pour présenter des pièces de qualité. L’association, fondée en 2016, oeuvre pour la promotion de la création théatrâle.

Elle s’engage à valoriser les artistes locaux.

LE festival Bulles est devenu un incontournable pour les amateurs de théâtre.

Venez découvrir ou redécouvrir nos troupes de théâtre 100% locales .

English : Saison culturelle les Automnales #11 Festival Bulles #9 Bulles & Cie

From June 12 to 14, the town will host the 9th Bulles et Cie festival.

This festival marks the end of the cultural season. For 3 days, troupes of children, teenagers and adults will take to the stage to present quality plays.

German : Saison culturelle les Automnales #11 Festival Bulles #9 Bulles & Cie

Vom 12. bis 14. Juni findet in der Gemeinde die neunte Ausgabe des Festivals « Bulles et Cie » statt.

Dieses Festival bildet den Abschluss der Kultursaison. Drei Tage lang werden Truppen, die sich aus Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zusammensetzen, auf die Bühne gehen und qualitativ hochwertige Stücke aufführen.

Italiano :

Dal 12 al 14 giugno, la città ospiterà il 9° festival Bulles et Cie.

Questo festival segna la fine della stagione culturale. Per 3 giorni, troupe di bambini, adolescenti e adulti saliranno sul palco per presentare spettacoli di alta qualità.

Espanol : Saison culturelle les Automnales #11 Festival Bulles #9 Bulles & Cie

Del 12 al 14 de junio, la ciudad acogerá la 9ª edición del festival Bulles et Cie.

Este festival marca el final de la temporada cultural. Durante 3 días, grupos de niños, jóvenes y adultos representarán obras de gran calidad.

