Saison culturelle Trop près du mur Rue de la poste Oloron-Sainte-Marie
jeudi 1 octobre 2026 · Rue de la poste · Oloron-Sainte-Marie
Informations pratiques
Oloron-Sainte-Marie
Saison culturelle Trop près du mur
Rue de la poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 20:00:00
fin : 2026-10-01 21:50:00
Date(s) :
2026-10-01
Typhus, c’est le clown culte qui décape tout sur son passage, l’enfant terrible aussi naïf que profondément inquiétant. Le voici qui rêve d’avoir un bébé, pour l’accompagner dans sa folitude . Il le chérira et le protégera du mieux qu’il le peut, c’est promis. A la suite d’un dialogue mémorable avec son créateur, son vœu est exaucé. Commence alors la transformation de Typhus en papa pas prêt , cependant très curieux de discuter méthodes d’éducation avec le public… Qu’est-ce qui pourrait mal se passer ? Auprès de Typhus, on rit, on cogite sur les questions de norme et de liberté, on frissonne un peu. On écoute sa parole poétique et déjantée, aussi puissante lorsqu’elle est improvisée. Et on applaudit la performance que nous offre une fois de plus Emmanuel Gil, qui jongle habilement entre la figure du clown et celle de l’acteur. Magistral.
Buvette sur place. Dès 12 ans. .
Rue de la poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 68 jeliote@hautbearn.fr
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English : Saison culturelle Trop près du mur
L’événement Saison culturelle Trop près du mur Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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