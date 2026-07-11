Saison de Jazz à Pau Anne Paceo Atlantis Place du Foirail Pau

Informations pratiques

Pau

Saison de Jazz à Pau Anne Paceo Atlantis

Place du Foirail Complexe Culturel du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-09 20:00:00

fin : 2027-04-09

Date(s) :

2027-04-09

Figure de proue de la nouvelle scène jazz décomplexée et audacieuse, la batteuse et compositrice Anne Paceo s’impose comme l’une des artistes les plus inventives de sa génération. Lauréate des Victoires du Jazz et régulièrement distinguée pour ses projets, elle a collaboré avec des artistes comme Raphaël Imbert, Sofiane Pamart ou Chassol, affirmant une esthétique ouverte, entre jazz, électro et musiques du monde.

Elle revient avec Atlantis, une création inspirée par la mer, l’océan, la sensation de dissolution du temps face à l’immensité. Nourrie par ses expériences de plongée, des récits de navigateurs solitaires et le mythe d’une cité engloutie, elle construit une musique sans étiquettes, entre spiritualité, pop, électro et jazz contemporain.

Anne Paceo (batterie)

Maya Cros (claviers)

Lilian Mille (trompette)

Gauthier Toux (piano)

Christophe Panzani (saxophone)

Cynthia Abraham (chant) .

Place du Foirail Complexe Culturel du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

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English : Saison de Jazz à Pau Anne Paceo Atlantis

L’événement Saison de Jazz à Pau Anne Paceo Atlantis Pau a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Pau