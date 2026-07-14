Saison de Jazz à Pau Brad Mehldau Quatorze rêveries Place du Foirail Pau

Informations pratiques

Pau

Saison de Jazz à Pau Brad Mehldau Quatorze rêveries

Place du Foirail Complexe Culturel du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-05 20:00:00

fin : 2027-02-05

Date(s) :

2027-02-05

Brad Mehldau est l’une des figures majeures du piano jazz contemporain, reconnu pour son langage harmonique raffiné et sa capacité à fusionner jazz, musique classique et pop. Né en 1970, il s’est imposé dans les années 1990 notamment au sein du trio avec Larry Grenadier et Jorge Rossy, avant de collaborer avec des artistes de premier plan comme Joshua Redman, Pat Metheny, Anne Sofie von Otter ou encore Mark Guiliana. Son travail a été salué par plusieurs nominations aux Grammy Awards et de nombreuses distinctions critiques internationales. Pianiste à la fois introspectif et virtuose, il explore constamment de nouvelles formes, comme en témoignent ses œuvres originales telles que la suite April 2020. Avec Quatorze Rêveries, il poursuit une démarche méditative, entre écriture improvisée et structure classique, confirmant son statut de référence mondiale du piano contemporain. .

Place du Foirail Complexe Culturel du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

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English : Saison de Jazz à Pau Brad Mehldau Quatorze rêveries

L’événement Saison de Jazz à Pau Brad Mehldau Quatorze rêveries Pau a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Pau