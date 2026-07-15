Saison de Jazz à Pau Eliane Elias Place du Foirail Pau
samedi 15 mai 2027 · Place du Foirail · Pau
Informations pratiques
Pau
Saison de Jazz à Pau Eliane Elias
Place du Foirail Complexe Culturel du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-15 20:00:00
fin : 2027-05-15
Date(s) :
2027-05-15
Eliane Elias est une pianiste, chanteuse et compositrice brésilienne reconnue internationalement, lauréate de plusieurs Grammy et Latin Grammy Awards. Son style combine le jazz moderne, la musique brésilienne et une grande virtuosité classique, avec un jeu de piano très fluide et une voix douce immédiatement identifiable. Elle est souvent accompagnée par son mari et collaborateur de longue date, le contrebassiste Marc Johnson, musicien majeur du jazz contemporain. Johnson est notamment connu pour avoir joué avec Bill Evans dans le célèbre trio du pianiste.
Au cours de sa carrière, Eliane Elias a collaboré avec de nombreux grands noms du jazz comme Stan Getz, Chick Corea, Jack DeJohnette ou encore Toots Thielemans. Elle a enregistré plus de 30 albums en tant que leader ou co-leader.
Eliane Elias (piano)
Marc Johnson (contrebasse)
TBA (batterie) .
Place du Foirail Complexe Culturel du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
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English : Saison de Jazz à Pau Eliane Elias
L’événement Saison de Jazz à Pau Eliane Elias Pau a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Pau
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