Saison de « Jazz à Pau » Paolo Fresu, Omar Sosa & Trilok Gurtu

Place du Foirail Complexe Culturel du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Leaders charismatiques, éprouvés à toutes les aventures sur des terrains musicaux ouverts au monde, compagnons de route des plus importants créateurs contemporains, le trompettiste Paolo Fresu, au son unique et au lyrisme intense et poétique, le pianiste Omar Sosa, véritable chorégraphe des claviers, et le percussionniste Trilok Gurtu, auréolé de ses collaborations avec John McLaughlin, Neneh Cherry, Jan Garbarek ou Pat Metheny, entremêlent ainsi leurs racines sardes, cubaines-africaines et indiennes.

De la complicité quasi télépathique de ce trio fascinant surgit un dialogue transfrontalier. Musique du décloisonnement, le jazz parle au corps autant qu’à l’âme en puisant à la source des musiques du monde, un concert de l’une des formations les plus rares et passionnantes de la scène actuelle à ne manquer sous aucun prétexte. .

Place du Foirail Complexe Culturel du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

