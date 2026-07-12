Informations pratiques

Pau

Saison de « Jazz à Pau » Roberto Fonseca & Vincent Segal Nuit parisienne à la Havane

Place du Foirail Complexe Culturel du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 20:00:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Deux grands musiciens et virtuoses, le pianiste cubain Roberto Fonseca et le violoncelliste voyageur Vincent Segal, unissent leurs univers dans un dialogue d’une rare finesse, où chaque silence compte autant que chaque note. Ancien membre du Buena Vista Social Club, Fonseca a collaboré avec Ibrahim Ferrer ou Omara Portuondo. Segal, lui, a joué avec Bumcello, Sting ou Cesária Évora.

Leur rencontre tisse un pont entre La Havane et Paris, mêlant musiques populaires et savantes dans un hommage contemporain au danzón. Rythmes afro-cubains, chansons françaises et influences classiques s’entrelacent avec naturel.

Avec Nuit parisienne à La Havane, ils composent une suite de tableaux sonores, poétiques et incarnés, célébrant l’écoute, la complicité et le voyage.

Roberto Fonseca (piano)

Vincent Segal (violoncelle) .

Place du Foirail Complexe Culturel du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

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English : Saison de « Jazz à Pau » Roberto Fonseca & Vincent Segal Nuit parisienne à la Havane

L’événement Saison de « Jazz à Pau » Roberto Fonseca & Vincent Segal Nuit parisienne à la Havane Pau a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Pau