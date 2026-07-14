Saison de Jazz à Pau Youssoupha Zénith de Pau Pau
jeudi 1 avril 2027 · Zénith de Pau · Pau
Informations pratiques
Pau
Saison de Jazz à Pau Youssoupha
Zénith de Pau Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-01 20:00:00
fin : 2027-04-01
Date(s) :
2027-04-01
Concert hors abonnement
Feat. Orchestre à cordes du Conservatoire à Rayonnement Régional Pau Béarn Pyrénées
Gospel Symphonique Expérience
Youssoupha (chant)
Olivier Koundouno (direction musicale, violoncelle)
Manu Sauvage (piano)
Ayelya Douniama (cheffe de chœur, chant)
Chœur Gospel, Orchestre du Conservatoire à Rayonnement Régional Pau Béarn Pyrénées
Ce concert est avant tout une rencontre singulière entre un rappeur, un pianiste, un chœur et un orchestre, dirigés par le violoncelliste et chef d’orchestre Olivier Koundouno. Il met en dialogue plusieurs univers musicaux le rap, le gospel et la musique dite classique .
Portées par les textes engagés du rappeur franco-congolais Youssoupha, les voix du chœur et les instrumentistes donnent vie aux arrangements originaux conçus pour l’occasion. (…) .
Zénith de Pau Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50
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English : Saison de Jazz à Pau Youssoupha
L’événement Saison de Jazz à Pau Youssoupha Pau a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Pau
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