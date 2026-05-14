Saison d’expositions Karen Buratti x Gilbert Houbre Montreuil-Bellay
Saison d’expositions Karen Buratti x Gilbert Houbre Montreuil-Bellay mardi 8 septembre 2026.
Montreuil-Bellay
Saison d’expositions Karen Buratti x Gilbert Houbre
533-493 rue nationale Montreuil-Bellay Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-08
Karen Buratti et Gilbert Houbre s’associent pour vous proposer une exposition mêlant sculpture en argile et peinture figurative.
Le mot de Karen Buratti
J’aime la simplicité de l’argile tu pars de rien, un peu de terre, un peu d’eau, dix doigts. Et tu avances, tu avances… Parfois, tu t’embourbes, parfois tu traces. Et quand tu arrives où tu ne savais pas que tu allais, tu découvres un inconnu, toi.
Le mot de Gilbert Houbre
Né en 1957 à Oullins, je vis et travaille aujourd’hui dans mon atelier de Loisy, en Bourgogne. Je pratique la peinture ainsi que la gravure.
Formé aux Arts appliqués de Lyon et à l’École Nationale des Arts Décoratifs de Paris, j’ai ensuite été professeur de dessin, gravure et peinture à l’École Émile Cohl de Lyon de 1984 à 2022. Parallèlement, j’ai exercé comme illustrateur documentaire jeunesse de 1984 à 2006.
PRECISIONS HORAIRES
Du 08/09 au 20/09/2026 le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h. Les week-ends de 10h à 13h et de 14h à 18h. .
533-493 rue nationale Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 17 60 information@montreuil-bellay.fr
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English :
Karen Buratti and Gilbert Houbre join forces to present an exhibition combining clay sculpture and figurative painting.
L’événement Saison d’expositions Karen Buratti x Gilbert Houbre Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-05-14 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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