Saison LU – Danse – En même temps Lieu Unique (le) Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-07 20:00 –

Gratuit : non De 8 à 25 € 12-25 €8-18 € (carte LU)9 € (étudiant·es) Tout public

Synonymes de partage, de joie, voire de transe, les danses à l’unisson sont très présentes sur scène, sur les réseaux sociaux et dans l’espace public. Elles célèbrent la force du collectif. Mais leur nature est-elle exclusivement festive ? Olivia Grandville mène l’enquête.Après les remarqués Débandade et Cabaret discrépant, Olivia Grandville revient au Lieu Unique avec cette nouvelle création. En même temps plonge dans la dynamique des chorégraphies de groupe, ces danses devenues virales à l’ère des réseaux sociaux. Des flash-mobs aux fest-noz, le panel est vaste et les différences nombreuses. Mais tous ces événements ont en commun d’être populaires, capables d’entraîner les foules dans une même liesse. Partant du postulat que l’unisson en danse peut être ambigu mais séduisant, évoquant à la fois la fête et les marches militaires, neuf interprètes tissent des liens entre ces formes très variées. Dans une parfaite unité, au rythme d’une musique cadencée, ils et elles traversent les styles, maintiennent la tension, sans échappatoire, jusqu’à ce que l’élan se délite de lui-même, par KO.Représentations : mardi 6 et mercredi 7 octobre à 20hDurée : 1h15coproduction Lieu Uniquerésidence Libre Usine? rencontre avec l’équipe artistique mer 7 oct. à l’issue de la représentation? audiodescription mer 7 oct.

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ https://www.lelieuunique.com/evenement/olivia-grandville-en-meme-temps-danse-nantes



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