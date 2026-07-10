Saison LU – Musique – A Good Year Lieu Unique (le) Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-14 20:00 –

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Le duo danois A Good Year, et sa musique ambient cinématographique, incarne à sa manière une approche oblique et novatrice de la pop.Digne représentant d’une nouvelle génération refusant de choisir entre dream pop historique et productions bedroom contemporaines, A Good Year devrait sans nul doute emballer les fans de Yung Lean, Oklou ou Blood Orange.Concert debout

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ https://www.lelieuunique.com/evenement/a-good-year-festival-deroutes-concert-nantes



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