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Saison LU – Musique – A Good Year Lieu Unique (le) Nantes

samedi 14 novembre 2026 · Lieu Unique (le) · Nantes

Saison LU – Musique – A Good Year Lieu Unique (le) Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Heure de début
20:00
Lieu
Lieu Unique (le)
Adresse
Quai Ferdinand Favre
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Entrée libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-14 20:00 –
Gratuit : oui Entrée libre Tout public 

Le duo danois A Good Year, et sa musique ambient cinématographique, incarne à sa manière une approche oblique et novatrice de la pop.Digne représentant d’une nouvelle génération refusant de choisir entre dream pop historique et productions bedroom contemporaines, A Good Year devrait sans nul doute emballer les fans de Yung Lean, Oklou ou Blood Orange.Concert debout

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000
02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ https://www.lelieuunique.com/evenement/a-good-year-festival-deroutes-concert-nantes


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