Saison LU – Musique – Autechre Lieu Unique (le) Nantes
jeudi 15 octobre 2026 · Lieu Unique (le) · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-15 20:00 –
Gratuit : non De 20 à 30 € 20-30€20-23€ (carte LU)20 € (étudiant·es) Tout public
Autechre est un groupe de musique électronique anglais formé par Rob Brown et Sean Booth, tous deux natifs de Rochdale, dans le grand Manchester. Formé en 1987, le duo est l’un des groupes phares de Warp Records. Tout au long de sa carrière, sa musique et esthétique évoluent, allant de racines clairement technos, électroniques et hip-hop, à des albums plus expérimentaux, aux rythmes complexes et mélodies subtiles. Les performances d’Autechre en live, sont quant à elles de véritables expériences, un voyage obscur et envoutant.+ Première partieConcert deboutLe concert d’Autechre se déroule dans le noir complet et dure 1h30. Première partie en conditions normales.
Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000
02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ https://www.lelieuunique.com/evenement/autechre-2026
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