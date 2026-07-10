Saison LU – Musique – Bella Báguena Lieu Unique (le) Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-13 21:00 –

Gratuit : non De 9 à 15 € 10-15 €10-12 € (carte LU)9 € (étudiant·es) Tout public

Pour cette première soirée, le festival convie Bella Báguena, artiste espagnol·e à la croisée des esthétiques et disciplines.Bella Báguena, artiste trans non-binaire, place l’auto-examen du genre au cœur de sa démarche artistique. Elle marie les disciplines et les médias pour créer une musique entre sonorités synthétiques, textures organiques et exploration intime à l’incarnation forte.Concert debout

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ https://www.lelieuunique.com/evenement/bella-baguena-deroutes-concert-nantes



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