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Saison LU – Musique – Bella Báguena Lieu Unique (le) Nantes

vendredi 13 novembre 2026 · Lieu Unique (le) · Nantes

Saison LU – Musique – Bella Báguena Lieu Unique (le) Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
vendredi 13 novembre 2026
Heure de début
21:00
Lieu
Lieu Unique (le)
Adresse
Quai Ferdinand Favre
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
De 9 à 15 € 10-15 €10-12 € (carte LU)9 € (étudiant·es)

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-13 21:00 –
Gratuit : non De 9 à 15 € 10-15 €10-12 € (carte LU)9 € (étudiant·es) Tout public 

Pour cette première soirée, le festival convie Bella Báguena, artiste espagnol·e à la croisée des esthétiques et disciplines.Bella Báguena, artiste trans non-binaire, place l’auto-examen du genre au cœur de sa démarche artistique. Elle marie les disciplines et les médias pour créer une musique entre sonorités synthétiques, textures organiques et exploration intime à l’incarnation forte.Concert debout

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000
02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ https://www.lelieuunique.com/evenement/bella-baguena-deroutes-concert-nantes


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