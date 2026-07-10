Saison LU – Musique – Dry Cleaning + Mark William Lewis Lieu Unique (le) Nantes
samedi 14 novembre 2026 · Lieu Unique (le) · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-14 21:00 –
Gratuit : non De 8 à 25 € 12-25 €8-18 € (carte LU)9 € (étudiant·es) Tout public
Puisque le rock n’a de cesse de mourir, Dry Cleaning a décidé de lui donner des ailes plutôt que de danser sur son cadavre. En mêlant fièvre électrique, énergie punk et spoken word, le quatuor londonien s’affirme comme un des groupes indie actuels les plus passionnants. Adoubé par Nick Cave, comparé à Siouxsie and The Banshees, produit par Cate Le Bon et signé sur le label référence 4AD, Dry Cleaning a tout du bon élève au parcours rêvé. C’est pourtant uniquement grâce à une approche hautement personnelle du post-punk que le groupe a conquis public et critiques. Un exemple de formation qui mise tout sur la créativité et dont les lives invitent à pénétrer dans un univers total.Auteur-compositeur de la scène underground londonienne, Mark William Lewis explore la dualité de thèmes universels : la vie, la mort, l’extase et la douleur. Sa voix sombre et énigmatique, qui semble porter le poids de ses obsessions, tisse des mélodies faites de guitare, d’harmonica, de basse et de percussions, instaurant une ambiguïté qui ne peut que fasciner.Concert debout
Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000
02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ https://www.lelieuunique.com/evenement/dry-cleaning-festival-deroutes-concert-nantes
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