Saison LU – Musique – Stranger Things Lieu Unique (le) Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-31 20:00 –

Gratuit : non De 8 à 25 € 12-25 €8-18 € (carte LU)9 € (étudiant·es) Tout public

Plus qu’une simple série, Stranger Things est un véritable phénomène culturel où la musique joue un rôle crucial. La bande originale de Kyle Dixon et Michael Stein, membres du groupe Survive, a offert à ce bijou de pop culture nostalgique un écrin synthétique, rivalisant avec les maîtres du genre tout en revendiquant un langage propre qui a depuis fait école, aussi bien dans la pop que dans l’électronique.Les Utopiales, festival international de science-fiction à Nantes, sont l’occasion rêvée pour inviter les compositeurs de la musique de Stranger Things à présenter en live les morceaux de cette bande originale désormais culte. Entre synthétiseurs analogiques, mélopées mélodiques 80’s et puissance rythmique contemporaine, cet univers cinématographique est rehaussé d’un dispositif visuel immersif mis au point par MFO, aka Marcel Weber, artiste à la pointe du mariage des cultures électroniques et digitales, et collaborateur régulier de Caterina Barbieri, Lyra Pramuk ou Tim Hecker.Représentation : samedi 31 octobre à 20h

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ https://www.lelieuunique.com/evenement/kyle-dixon-and-michael-stein-stranger-things-concert-nantes



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