Saison LU – Théâtre – Bunker, de Marion Siéfert, Le Lieu Unique Nantes, Nantes

Informations pratiques

Saison LU – Théâtre – Bunker, de Marion Siéfert 2 et 3 juin 2027 Le Lieu Unique Nantes Loire-Atlantique

De 8 à 25 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-02T20:00:00+02:00 – 2027-06-02T22:30:00+02:00

Fin : 2027-06-03T20:00:00+02:00 – 2027-06-03T22:30:00+02:00

Après Daddy, Marion Siéfert poursuit son travail d’écriture avec Matthieu Bareyre. Dans une France à +5°C, Paul, dirigeant d’un groupe pétrochimique, s’est retiré sous terre avec sa fille, Ami. Depuis ce refuge augmenté par des implants neuronaux, il continue de piloter ses affaires à distance. Tout vacille quand Ami se mure dans le silence. La pièce se construit autour de cette tension. D’un côté, un homme qui parle sans relâche. De l’autre, une jeune femme mutique. Entre parole et silence, le langage se fissure. La parole de Paul suit le flux de la machine face à lui, Ami répond par le corps. Le bunker se transforme peu à peu : pensé comme abri, il devient un lieu instable. Entre fiction d’anticipation et drame familial, Bunker explore ce qui subsiste quand parler ne suffit plus.

Durée : 2h30

Effets sonores (coups de feu)

Rencontre avec l’équipe artistique mercredi 2 juin à l’issue de la représentation

Le Lieu Unique Nantes Quai Ferdinand Favre, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.lelieuunique.com/evenement/marion-siefert-bunker-theatre-nantes »}]

Dans un futur proche, un père et sa fille vivent reclus dans un bunker de luxe. Marion Siéfert livre une pièce sous tension, entre huis clos familial et dérive technologique.

© Matthieu Bareyre