Saison LU – Théâtre – Les Gaulois Lieu Unique (le) Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-18 20:00 –

Gratuit : non De 9 à 25 € 12-25 €8-18 € (carte LU)9 € (étudiant·es) Tout public

Une Gaule fantasmée, instable, traversée d’éclats contemporains. Les Gaulois propulsent deux personnages dans une fable primitive et décalée, où l’humour côtoie des zones plus troubles, à la recherche d’une origine insaisissable.Après?Péplum médiéval, Olivier Martin-Salvan a souhaité prolonger cette traversée en remontant vers des temps plus anciens, cette fois-ci en binôme avec Thomas Blanchard. À cette impulsion répond l’écriture de Marion Aubert, nourrie de culture savante et pop, qui déjoue les cadres et relance le jeu. Ce qui surgit est un moment de théâtre drôle, inventif, imprévisible. Olivier et Thomas, les deux Gaulois barbus et poilus, avancent, se confrontent, se cherchent une place. Avec la complicité des plasticien·nes Clédat & Petitpierre, la scène devient un paysage à activer, les costumes mi-humains mi-animaux prolongent les corps, accompagnent leurs métamorphoses pour mieux réinventer les identités.Représentations : mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 novembreDurée : 1h30? rencontre avec l’équipe artistique jeu 19 nov. à l’issue de la représentation

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ https://www.lelieuunique.com/evenement/thomas-blanchard-et-olivier-martin-salvan-les-gaulois-theatre-nantes



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