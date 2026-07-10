Saison LU – Théâtre – Mali Futur Live Lieu Unique (le) Nantes
samedi 5 décembre 2026 · Lieu Unique (le) · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-05 18:00 – 19:30
Gratuit : non De 8 à 25 € 12-25 €8-18 € (carte LU)9 € (étudiant·es) Tout public
Un futur en direct. Depuis Bamako, une traversée filmée en temps réel fait surgir d’autres possibles. Entre live vidéo, musique et enquête, Mali Futur Live ouvre une fenêtre sur des mondes déjà à l’œuvre.Devant un écran géant, un musicien joue de la kora – instrument à cordes originaire d’Afrique de l’Ouest – et accompagne le live stream. En direct, depuis Bamako, deux guides, Diarrah Dembélé et Kassim Dagnogo, arpentent la ville à pied et à moto, cherchant dans le quotidien malien des manifestations du futur. Car le pays est déjà à l’avant-poste du réchauffement climatique et la résilience y est surentraînée : sols en terre battue perméable, plantes médicinales, microcrédits solidaires… Au fil du parcours, un territoire se dessine où l’avenir s’éprouve déjà. Entre pratiques solidaires et tensions, les habitant·es inventent leurs propres réponses. Puis la déambulation s’achève, une discussion s’engage avec le public dans la salle, la parole circule entre les deux continents.Spectacle en live stream depuis Bamako avec un musicien live (kora et digital)Durée : 1h30
Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000
02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ https://www.lelieuunique.com/evenement/rimini-protokoll-mali-futur-live-theatre-nantes
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