Saison musicale – Bal aux Carmélites, Chapelle des Carmélites, Toulouse

Informations pratiques

Saison musicale – Bal aux Carmélites Jeudi 17 septembre, 20h00 Chapelle des Carmélites Haute-Garonne

Plein : 10 € / Réduit : 8€ / Vente sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T20:00:00+02:00 – 2026-09-17T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-17T20:00:00+02:00 – 2026-09-17T23:59:00+02:00

En ouverture à 20h, 45 min pour découvrir un projet de bal en cour de création.

Puis à 21h, le bal du Duo La Bistouille, Charlotte Espieussas à l’accordéon et Clotilde Bellégo au violon, qui parfois mélangent leurs voix. C’est un bal à danser, à chanter, qui fait frapper du pied sur un parquet et lever vos corps des tabourets. C’est de la Quercy Noise Music aux sonorités plus ou moins proches de nos origines douteuses. Scottiche, Rondes du Quercy, Valses, Bourrées… hop ça tourne, hop ça guinche, hop dansez !

Et une surprise pour continuer de danser jusqu’en fin de soirée, fermeture de la salle à minuit.

Agenda

Voir plus des artistes :La Bistouille – Bourrées / La Bistouille – Mazurka / La Bistouille – Polka

Chapelle des Carmélites 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 34 44 92 05 [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-09/bal-aux-carmelites.8bpmk2jw »}, {« data »: {« author »: « La Bistouille », « cache_age »: 86400, « description »: « Bal u00e0 Su00e9bazac – mai 2019nnClotilde Bellego: ViolonnCharlotte Espieussas: Accordu00e9on », « type »: « video », « title »: « La Bistouille – bourreu0301es », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/1ryBo5LREaM/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=1ryBo5LREaM », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCy_vN1WW0vtcGqvyTxR63dA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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L’association Coll’Oc vous propose un bal au cœur de Toulouse tous les 3ème jeudi du mois !