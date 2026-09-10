Saison musicale – Messe des Gargouilles, Sabbat des Grenouilles, Chapelle des Carmélites, Toulouse

Informations pratiques

Saison musicale – Messe des Gargouilles, Sabbat des Grenouilles Jeudi 29 octobre, 19h00 Chapelle des Carmélites Haute-Garonne

Prévente : 8€ / Sur place : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-29T19:00:00+01:00 – 2026-10-29T23:59:00+01:00

Fin : 2026-10-29T19:00:00+01:00 – 2026-10-29T23:59:00+01:00

Des paysages sonores délicats de BARNABAIE à la transe d’échos rituels d’ELIZABETH VOGLER, en passant par la freak folk transcendante de THE CRADLE et la chanson magnétiquement minimaliste de RADIO HITO. Une expérience musicale singulière, profonde et poétique, veillée par les gargouilles et fêtée par les grenouilles pour débuter en douceur les célébrations d’Halloween.

BARNABAIE

La musique de Barnabaie est la promesse d’une balade en bord de rivière et se transforme à mesure que les images défilent sous les paupières. Les sons s’enroulent sur eux mêmes. La guitare se fait entendre puis apparaît nettement après que l’on ait accepté de se perdre dans les textures sonores manipulées par Barnabaie. Le paysage s’est promené … Il met sa guitare classique dans des effets, y ajoute des fragments d’enregistrements sur bande et pose sa voix délicate et douce par moments.

ALBUM / LIVE / RESEAUX SOCIAUX

Barnabaie par Lucas Burgess

ELIZABETH VOGLER (Toulouse)

De la délicatesse des voix entremêlées jusqu’aux élans bruitistes enivrés, le rituel d’Elizabeth Vogler fait danser les matières, entre chants traditionnels imaginés et glitches pulsionnels, dans une unité organique et cyclonique. Une transe d’échos.

Extrait de l’article de presse de Camille Tardieux sur Mowno concernant l’album qui sera joué en live par Elizabeth Vogler :

« Les compositions, d’une richesse édifiante et d’un rare raffinement, laissent coi. Qu’il s’agisse des plaintes désespérées d’Au Long de L’Aigo ou des incantations plus solaires du morceau-titre (Au Nom Deus Asos), tout nous transporte, nous transforme et nous transcende. Sa façon de dessiner des mélodies aux modulations aventureuses, avec cette technique de chant caractéristique héritée des musiques traditionnelles des Balkans ou l’exploratrices sonores plus contemporaines, s’inscrit en nous comme s’inscrivent nos blessures, bientôt remplacées par leurs fortifiantes cicatrices. Mystique, profond, bouleversant, Au Nom Deus Asos est plus qu’un voyage : c’est un Ailleurs dont on ne revient pas.»

LIENS / ALBUM / LIVE / RESEAUX SOCIAUX

THE CRADLE

La musique de The Cradle est tantôt cinglée, tantôt transcendante, ou, au plus juste, les deux. The Cradle interprète et enregistre de la musique depuis 2013. Au cours de la dernière décennie, iels a autoproduit et sorti une montagne de musique via divers labels indépendants, allant des albums acoustiques de style auteur-compositeur-interprète aux expériences électro-acoustiques, en passant par la création parlée et la pop alimentée par une boîte à rythmes.

LIENS / BANDCAMP / LIVE / INSTAGRAM

The Cradle par Christian A. Guerrero

RADIO HITO

Radio Hito transforme des idées anguleuses en chansons granuleuses, minimales, entêtantes, coloriables. Tout y est impeccablement modélisé, magnétique, sans effusion, sans épanchement. Navigatrice aux ports d’attache et aux talents multiples, Zen My Nguyen développe depuis plusieurs années des propositions sonores singulières qui tentent de trouver le lien juste entre le calque sensible d’un cheminement personnel et celui d’existants d’une diversité surprenante. Son projet Radio Hito conjugue un univers délicat de nappes électroniques et de mélodies savantes avec la voix de poètes chantée en italien. Les chansons de Radio Hito, qu’on qualifierait de minimalistes si le terme n’était pas si galvaudé, sont des poèmes sans image, fait de répétitions changeantes et de gestes sans brusquerie. L’émotion qu’elles provoquent est d’autant plus tenace qu’elle naît à bas-bruit.

Membre de SHAPE+ 24/25

BAND CAMP / INSTAGRAM / INFOS

Radio Hito par Vasantha Yogananthan

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Troisième Loutre et Dernière Neige vous invitent à une soirée de concerts envoûtante à la Chapelle des Carmélites concert musique

Barnabaie © Lucas Burgess / Radio Hito © Vasantha Yogananthan / The Cradle © Miriam Elhajli / Elizabeth Vogler