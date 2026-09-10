Saison musicale – Noise à la Chapelle, Chapelle des Carmélites, Toulouse

Informations pratiques

Saison musicale – Noise à la Chapelle Jeudi 8 octobre, 19h00 Chapelle des Carmélites Haute-Garonne

Plein à partir de 20 € / Réduit à partir de 5€ / En ligne ou sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T19:00:00+02:00 – 2026-10-08T23:30:00+02:00

Fin : 2026-10-08T19:00:00+02:00 – 2026-10-08T23:30:00+02:00

La Maison de l’Architecture Occitanie – Pyrénées invite l’autrice-compositrice, guitariste et chanteuse Fanny Marcon avec le guitariste et musicien improvisateur Marc Sens, pour une expérience sonore dans l’écrin baroque de la Chapelle des Carmélites.

Réuni·es pour la première fois, les deux artistes partagent un même goût pour l’expérimentation et le désir de repousser les frontières de la musique en empruntant les chemins de l’improvisation, tantôt sinueux, tantôt lumineux, toujours surprenants.

Distorsions et dissonances qui finissent par s’accorder, guitares jouées à l’archet ou à l’aide d’objets divers et détournés, pédales d’effets : entre leurs mains, la guitare électrique s’ouvre à des formes inattendues.

Fanny Marcon et Marc Sens mènent chacun·e une pratique qui alterne projets collectifs et démarches solo. Cofondateur du Groupe Zone Libre et du duo Scrape, Marc Sens a également joué aux côtés de Caspar Brötzmann et de la rappeuse Casey, enregistré trois albums avec Yann Tiersen et compose pour plusieurs compagnies de danse contemporaine. Fanny Marcon a notamment créé le solo de folk audacieuse et libérée Mee and Mee, participé au son brut et énergique de Bourdon Mobile et anime de nombreuses jams sessions au fil de ses pérégrinations géographiques et artistiques.

Cette expérience musicale inédite, à deux guitares, plusieurs enceintes et quatre mains, est proposée dans le cadre de la soirée de rentrée de la Maison de l’Architecture Occitanie – Pyrénées, association qui a pour missions : rendre visible l’architecture et ses acteur·ices, promouvoir la qualité du cadre de vie, diffuser la culture architecturale et défendre une programmation culturelle exigeante, accessible et diversifiée.

Le concert est suivi d’un repas et d’un DJ set.

Programme

19h : ouverture des portes et du bar associatif

19h15 : prises de paroles

20h -21h : concert de Marc Sens et Fanny Marcon

21h-22h : repas

21h-23h30 : DJ set

Le billet comprend : entrée à la soirée + repas + adhésion à la Maison de l’Architecture Occitanie – Pyrénées

Chapelle des Carmélites 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 34 44 92 05 [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/maison-de-l-architecture-occitanie-pyrenees/evenements/soiree-de-soutien »}] Ce monument remarquable accueille régulièrement des manifestations culturelles (expositions, festivals, récitals, lectures, concerts…). Métro : ligne B – station Jeanne d’Arc

Expérience sonore de Fanny Marcon et Marc Sens / Soirée de rentrée de la Maison de l’Architecture Occitanie – Pyrénées concert musique

Performance sonore de Fanny Marcon, le 05/11/25 à la chapelle des Carmélites, vernissage de « Qui est le poème », exposition présentée par la Maison de l’Architecture Occitanie – Pyrénées. Photographie © Atelier Hermod.