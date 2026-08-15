Saison Pannonica – 1984 Pannonica Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-30 20:30 –

Gratuit : non En prévente : Plein : 15 € / Réduit : 10 € / Petit Chat Fidèle : 7 € / Très Réduit : 5 € L’achat sur place le soir du concert est majoré de 2 €Billetteries :• pannonica.com• au Pannonica/Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte à Nantes (mardi au vendredi de 14h à 18h)• Tél. 02 51 72 10 10 / billetterie@pannonica.com Tout public

KOBE VAN CAUWENBERGHE : GUITARES / MARIAM REZAEI : PLATINES / SAKINA ABDOU : SAXOPHONESKobe Van Cauwenberghe, Sakina Abdou et Mariam Rezaei ont décidé d’appeler leur trio 1984, leur année de naissance commune dont la connotation orwellienne semble refléter à merveille l’époque actuelle. Mais leur relation à la science-fiction ne s’arrête pas là.Dans le roman de science-fiction d’Ursula K. Le Guin Les Dépossédés, le personnage principal – le brillant physicien Shevek – rencontre un compositeur qui a transposé ses théories révolutionnaires en musique :« Je suis en train d’écrire une pièce de musique de chambre. Je pensais l’intituler le Principe de simultanéité_. Plusieurs instruments jouant chacun un thème cyclique indépendant ; aucune causalité mélodique ; le déroulement repose entièrement sur la relation entre les parties. Cela crée une belle harmonie._ »Le trio s’est alors demandé à quoi ressemblerait une telle composition et comment l’interpréter. Ils ont choisi de la retransmettre sous la forme d’une musique expérimentale onirique, utopique et bruyante. The Forward Process (nom de leur album) est né.???? Billetterie

Pannonica Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000



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