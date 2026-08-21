Saison Pannonica – 1984, Salle Pannonica, Nantes

Informations pratiques

Saison Pannonica – 1984 Mercredi 30 septembre, 20h30 Salle Pannonica Loire-Atlantique

En prévente : Plein : 15 € / Réduit : 10 € / Petit Chat Fidèle : 7 € / Très Réduit : 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T20:30:00+02:00 – 2026-09-30T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-30T20:30:00+02:00 – 2026-09-30T22:00:00+02:00

KOBE VAN CAUWENBERGHE : GUITARES / MARIAM REZAEI : PLATINES / SAKINA ABDOU : SAXOPHONES

Kobe Van Cauwenberghe, Sakina Abdou et Mariam Rezaei ont décidé d’appeler leur trio 1984, leur année de naissance commune dont la connotation orwellienne semble refléter à merveille l’époque actuelle. Mais leur relation à la science-fiction ne s’arrête pas là.

Dans le roman de science-fiction d’Ursula K. Le Guin Les Dépossédés, le personnage principal – le brillant physicien Shevek – rencontre un compositeur qui a transposé ses théories révolutionnaires en musique :

« Je suis en train d’écrire une pièce de musique de chambre. Je pensais l’intituler le Principe de simultanéité_. Plusieurs instruments jouant chacun un thème cyclique indépendant ; aucune causalité mélodique ; le déroulement repose entièrement sur la relation entre les parties. Cela crée une belle harmonie._ »

Le trio s’est alors demandé à quoi ressemblerait une telle composition et comment l’interpréter. Ils ont choisi de la retransmettre sous la forme d’une musique expérimentale onirique, utopique et bruyante. The Forward Process (nom de leur album) est né.

Billetterie

Salle Pannonica 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.pannonica.com/agenda/1984/ »}] [{« link »: « https://billetterie-pannonica.mapado.com/event/787139-1984 »}]

Concert

© Ella Struyf